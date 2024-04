Agnone/ Obiettivo Lavoro: Ecco l'avviso in aiuto dei giovani NEET

Il Comune di Agnone e l'Ambito Territoriale Sociale di Agnone, in risposta all'Avviso promosso dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per la realizzazione di progetti innovativi volti a sostenere i giovani Neet (Not in Employment, Education or Training), annunciano l'avvio del processo di selezione per i partecipanti al progetto "PROSKILLS4FUTURE".

Il progetto si propone di intercettare e supportare i giovani Neet attraverso varie attività volte all'orientamento, alla formazione e all'accompagnamento nel mondo del lavoro e dell'imprenditorialità.

FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto "PROSKILLS4FUTURE" mira a:

Mappare il territorio per individuare i giovani Neet.

Sviluppare servizi di orientamento e valorizzazione personale e professionale.

Coinvolgere i giovani Neet in percorsi formativi, esperienze lavorative e creazione di impresa.

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto si suddivide in due linee di attività:

Attività 1 "Autoimprenditorialità": Orientamento e formazione per la creazione di progetti imprenditoriali. Attività 2 "Esperienza formativa in azienda": Percorsi di orientamento e formazione con esperienza pratica in azienda.

Le attività verranno svolte in modalità blended (in presenza e a distanza) presso la Sala Conferenze di Palazzo Bonanni ad Agnone.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO

Il progetto è rivolto a 20 giovani Neet, residenti nel Comune di Agnone, preferibilmente con basso o debole titolo di studio.

PREMIALITÀ

La partecipazione al progetto è gratuita. Al termine delle attività sono previste premialità economiche.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La selezione avverrà attraverso un processo valutativo basato su criteri predeterminati.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le domande devono essere presentate utilizzando i moduli allegati all'Avviso e pervenire entro il 7 maggio 2024.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni saranno pubblicate sui siti web del Comune di Agnone e dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone.

TRATTAMENTO DATI

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

INFORMAZIONI GENERALI

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Politiche Sociali del Comune di Agnone o gli Uffici dell'Ambito Territoriale Sociale di Agnone.

Agnone, 22/04/2024