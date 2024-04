Agnone: Celebrazione del 79Â° anniversario della Liberazione: Un richiamo alla lotta per la libertÃ  e i valori democratici.

"A quasi 80 anni da quel giorno del 1945, in cui l’Italia divenne libera, il significato del 25 aprile continua a ricordarci l’importanza della lotta per la libertà dai totalitarismi e l’oppressione.

In questi tempi, segnati da nuove tensioni e conflitti in Medio Oriente, in Ucraina e in altre aree del pianeta, celebriamo la Resistenza pensando ai popoli che ancora subiscono guerre, violenze e privazioni dei propri diritti. Con la consueta deposizione di una corona, onoreremo i partigiani che resero possibile la nascita di un’Italia democratica. Sarà inoltre occasione per ribadire il nostro impegno a favore dei valori di Pace, libertà, solidarietà e fratellanza tra i popoli."

Queste le dichiarazioni del sindaco di Agnone Daniele SAIA