Torino/Eleonora Verdone, studentessa di Agnone, premiata dal Rotary al Concorso Nazionale sull'Intelligenza Artificiale

Venerdì 19 Aprile a Torino, è stata una serata di trionfo per la comunità scolastica di Agnone, in provincia di Isernia, grazie alla premiazione ufficiale di Eleonora Verdone, una brillante studentessa della terza media dell'Istituto Omnicomprensivo locale.

Eleonora si è distinta straordinariamente, aggiudicandosi il secondo posto nel Concorso Nazionale dal titolo “Intelligenza Artificiale a breve, tra opportunità, rischi e possibili illegalità. Viaggio verso l'ignoto: evoluzione o declino?”, promosso dall'Associazione Rotariana Legalità e Cultura dell'Etica.

Il concorso ha coinvolto attivamente tutti i Distretti Rotary d'Italia, grazie al contributo dei 218 Rotary Club e delle 210 scuole provenienti da ogni angolo del paese. Eleonora ha brillato tra i 1.500 elaborati presentati, distinguendosi per un manifesto digitale che ha catturato l'attenzione della giuria.

La cerimonia di premiazione si è svolta nell'Aula Magna del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino, durante il Forum sull'Intelligenza Artificiale, un contesto prestigioso che ha reso ancora più significativo il riconoscimento per la giovane talentuosa.

Ad accompagnare Eleonora nella gioia della vittoria c'erano i suoi orgogliosi genitori Massimiliano e Daniela, Il dott Luigi Falasca Past Governor e referente del progetto del club Rotary 2090, il presidente del Rotary Club di Agnone, il dott. Armando Sammartino, il quale ha sottolineato l'importanza di celebrare il successo dei giovani e il sostegno costante che il Rotary offre loro. A Eleonora le è stata consegnata una pergamena attestante la sua vittoria di seconda classificata e un Personal Computer.

La serata è stata descritta come una grande festa, dedicata ai migliori talenti emergenti, una dimostrazione tangibile di come il Rotary continui a essere un punto di riferimento e un alleato prezioso per la crescita e la formazione delle nuove generazioni.

Il successo di Eleonora non solo porta lustro alla sua scuola e alla sua comunità, ma è anche un esempio ispiratore di impegno, creatività e dedizione per tutti gli studenti che guardano al futuro con speranza e determinazione.

Nella foto di copertina, dietro Eleonora e il dottor Falasca, compare l'immagine digitale da lei presentata che le ha valso il secondo posto, insieme al dottor Sammartino.