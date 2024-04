Ricordare il valore della libertà: riflessioni dalla Festa della Liberazione a Capracotta

“Lo abbiamo fatto recandoci a deporre un fiore “Sotto il Monte”, nel luogo dove il 4 novembre del 1943 Rodolfo e Gasperino Fiadino furono fucilati dalle truppe tedesche per rappresaglia. E’stato bello ascoltare dalla voce del sindaco dei ragazzi parole piene di significato sull’importanza del 25 Aprile e sul valore della libertà riconquistata da noi italiani dopo la liberazione dalla dittatura nazi-fascista. Il dovere della memoria riguarda tutti, non soltanto i giovani, perché la libertà non è conquistata per sempre ed è più fragile di quanto si immagini. Per questo, la manifestazione di oggi serve a ricordarci che la Resistenza va praticata ogni giorno, soprattutto in questi tempi in cui cominciano a riemergere pratiche antidemocratiche che credevamo sepolte per sempre.”