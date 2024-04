Polizia di Stato interviene per due liti nel centro di Campobasso durante la notte

Nella scorsa notte, a Campobasso, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati a prevenire e contrastare i reati in genere, personale della Polizia di Stato della Questura, a seguito di una richiesta pervenuta su linea d'emergenza, è intervenuto presso un locale del centro cittadino per la segnalazione di una lite in atto. All'arrivo sul posto, gli operatori della Squadra Volante, anche con l'ausilio di un equipaggio della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza, hanno riportato alla calma gli animi ed hanno identificato tutti i soggetti coinvolti. Uno degli avventori, in evidente stato di ebbrezza, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta.

Sempre durante la notte appena trascorsa, personale delle Volanti è intervenuto nuovamente nel centro cittadino per un'ulteriore segnalazione di lite verbale tra alcuni giovani. Anche in questo caso, l'intervento risolutivo dei poliziotti ha consentito di ristabilire l'ordine.