Grande accoglienza a Termoli per la Madonna di Fatima: Fedeli affollano il Porto

Comunità Diocesana e Comune di Termoli in festa per l’arrivo in città della Madonna di Fatima. Alle 18 in punto l’elicottero della Guardia di Finanza, che aveva a bordo la statua, e’ atterrato nel bacino portuale per la gioia di tutti i fedeli presenti. Un evento voluto da Don Benito Giorgetta e dalla parrocchia di San Timoteo dove la

Madonna di Fatima resterà fino al prossimo 5 maggio.

Con Don Benito Giorgetta erano presenti il Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino, Monsignor Gianfranco De Luca e Don Gabriele Mascilongo. Era presente una delegazione del Comune di Termoli con a capo il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e il presidente della Regione Molise Francesco Roberti con l’assessore regionale Michele Marone unitamente ad una folta delegazione delle

Forze dell’Ordine con la Fanfara dei Carabinieri. In migliaia i fedeli accorsi che sventolando fazzoletti bianchi hanno accolto l’arrivo della Madonna di Fatima. L’ultima visita della Madonna si ebbe nel 1978. E’ arrivata in elicottero per testimoniare il messaggio di fede che giunge dal cielo raggiungendo tutti i fedeli. Una sorta di giubileo per la città di Termoli, un evento benedetto anche da Papa Francesco durante l’udienza privata che Don Benito Giorgetta ebbe a Roma per mettere al corrente il Santo Padre della venuta in città della Madonna di Fatima.

Oltre alla statua della Madonna di Fatima in città e’ arrivato lo scialle di Giacinta, piccola veggente di Fatima che è stato portato in processione accanto al reliquiario dei santi Giacinta e Francesco Marto che con la cugina Lucia assistettero all’apparizione della Madonna a Fatima il 13 maggio del 1917.

La statua della Madonna di Fatima e’ stata poi portata in processione, seguita dal lungo corteo dei fedeli, fino alla chiesa di San Timoteo.