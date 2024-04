Addio al pioniere dell'arte casearia: L'omaggio ad Antonio Di Nucci

È con profondo cordoglio che la comunità agnonese apprende la notizia della scomparsa del fondatore del Caseificio Di Nucci, Antonio, originario di Capracotta, il cui legame con la produzione casearia risale al lontano 1662. La storia ricca e autentica di questa famiglia è intrisa di dedizione e passione per l'arte casearia, tramandata di generazione in generazione per oltre dieci secoli.

Antonio Di Nucci, conosciuto da tutti come una persona laboriosa e affabile, ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, affrontando numerosi sacrifici. Nel 1940 apri' un caseificio a Capracotta e successivamente ad Agnone che all'epoca contava oltre 10mila abitanti. Negli anni, ha guidato i suoi discendenti con la sua esperienza, insegnando loro il rispetto per valori autentici che si riflettevano anche nell'arte casearia. La produzione del caseificio, nata nel rispetto di pulizia e sostenibilità, ha dato vita a formaggi artigianali unici che conservano le essenze del territorio e la conoscenza tramandata nel tempo.

La morte del fondatore rappresenta una perdita non solo per la famiglia Di Nucci, ma anche per l'intera comunità di Agnone, Capracotta e per l'Alto Molise. Antonio Di Nucci era un custode della storia e delle tradizioni più autentiche della regione. Le più sincere condoglianze vanno ai figli, a tutta la famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con il compianto Antonio. Che la sua memoria continui a vivere nei cuori di coloro che ha toccato con la sua generosità e la sua dedizione.

