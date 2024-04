Incendio di unâ€™auto a Monteroduni: conducente illeso

Nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, un'auto è andata in fiamme a Monteroduni, probabilmente a causa di un guasto meccanico. L'incidente ha provocato momenti di apprensione nella zona, ma fortunatamente i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti prontamente, evitando danni maggiori.

Secondo quanto riferito dagli ufficiali sul posto, il rogo è stato rapidamente domato, impedendo che le fiamme si propagassero ad altre vetture o strutture circostanti. Il conducente dell'auto coinvolta è uscito illeso dall'incidente

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'incidente o sulle cause precise dell'incendio. Tuttavia, l' intervento dei Vigili del Fuoco ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo e a prevenire rischi per la sicurezza dei cittadini e delle proprietà nella zona.