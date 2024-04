Storie di emigranti: Bladimir Farina, il discendente argentino che Onora l'Atletico Trivento

Quest'anno nell'Atletico Trivento, squadra di calcio di promozione è stato tesserato Bladimir Farina un giovane di 23 anni proveniente dell'Argentina che gioca nel ruolo di centrocampista Il giovane si trova a Trivento perché in questo paese ha chiesto la cittadinanza italiana, essendo discendente di Francesco Farina, originario di Trivento emigrato in Argentina agli inizi del 1900

Non sono stato io a trovare lui, ma è stato lui a trovare me tramite F.B comunicandomi che il suo bis nonno Francesco era fratello di Farina Vincenzo (mio nonno) perché entrambi figli di Farina Giuseppe e Maria D'Onofrio.

Fatti i dovuti riscontri, che corrispondevano al vero, mi sono trovato un nipote di cui non avevo conoscenza alcuna.

Il giovane una volta venuto a Trivento, poiché, giocatore di calcio nelle giovanile della squadra principale di San Miguel De Tucuman, ha subito mostrato il desiderio di giocare nell'Altetico Trivento, non solo perché appassionato di calcio, ma anche soprattutto perché era desideroso di giocare nella quadra del paese del suo avo, per onorare la sua memoria e per sentirsi parte integrante di una comunità che il suo bisnonno aveva lasciato in cerca di lavoro, considerate le condizioni di povertà del tempo.

Questo è l'antefatto, passo adesso a descrivere i fatti successivi.

Alla prima partita disputata contro Altilia Samniun Bladimir si rende subito protagonista realizzando l'unico goal che assegnava i tre punti all'Atletico ed anche nelle partiti successive si metteva in mostra con numerosi assist che mettevano in condizione gli altri compagni di segnare infine nell'ultima partita giocata a Trivento domenica scorsa Bladimir ha segnato il gol del pareggio al 96 minuto contro Polisportiva Juvenes evitando così la sconfitta dell'Atletico. Sarà un mero caso ma è davvero curiosa la circostanza della realizzazione dei due goal

Non sarà solo felice Bladimir Farina ma se esiste il cielo il suo bisnonno sarà contento e soddisfatto di vedere un suo discendente nel luogo della sua partenza, ossia Trivento