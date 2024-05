Bar "Blue Moon: 30 anni di eccellenza nella Storia di Poggio Sannita

Eliodoro Mancini, festeggia in questi giorni il 30° anniversario, del suo bar-tabacchi “Blue Moon”, inaugurato il 1° maggio 1994, in c.so Umberto I° a Poggio Sannita. Un arco temporale tale da soffermarsi su bilanci e prospettive.

Avere un locale in attività per un così lungo periodo, scegliere di vivere qui, mettere su famiglia; resistere alle tentazioni di una vita altrove, forse più comoda di quanto possa offrire Poggio, il centro alto molisano che nel ‘94 aveva 1100 residenti, contro gli attuali 500, intanto testimonia un grande amore per il proprio paese. Riafferma poi, la convinzione che anche in zone interne c.d. “svantaggiate”, riuscire a fare impresa - sia pure tra le molteplici difficoltà incontrate da una piccola azienda a conduzione familiare - è possibile.

Il successo del bar “Blue Moon” è racchiuso quindi, nell’offerta vincente di un servizio di livello, svolto con abnegazione, professionalità e passione evolutosi al passo coi tempi, a cui si aggiunge il non trascurabile, dettaglio di una strategica ubicazione a ridosso della piazza principale. In definitiva, per Poggio Sannita il “Blue moon” è stato e resta un punto di riferimento storico per gli incontri, il tempo libero e la vitalità cittadina.

Ad Eliodoro e fam. gli auguri più cari di amici e clienti.

Poggio Sannita, 2 maggio 2024

Tonino A. Palomba