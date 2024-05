Le metafore di Saia: Stampa e serpenti che si nascondono nelle crepe

Chi sono i serpenti che si nascondono nelle crepe invece di palesarsi apertamente? Interrogativo all'ordine del giorno, il sindaco ha usato una metafora in occasione del dibattito sviluppatosi durante il consiglio comunale del 29 aprile. Il dibattito e' nato con il consigliere di opposizione Scarano durante una interpellanza, e in questa occasione il sindaco ha inferto una stilettata alla stampa locale e ha detto:

“Oggi anche certa stampa parla di questioni politiche invece di parlare di analisi dell' azione amministrativa, dove ad Agnone sono aperti 14 cantieri, si occupa di tutt'altre cose, anche magari dietro...mi ricordo il consigliere Azzolini in provincia disse: ci sono delle persone che come i serpenti riescono bene ad incunearsi nei meandri delle crepe, invece di palesarsi. ” Guarda il video dal minuto 8:10 al minuto 8:47

Una uscita infelice, l'ennesimo e il piu' greve attacco alla stampa durante un consiglio dove ci sono state piu' bacchettate sulle dita ai giornalisti che si limitano a riportare i fatti. Probabilmente il sindaco non ha gradito la recente cronaca politica sull'esito delle elezioni provinciali di aprile. Nel comune di Agnone con una maggioranza eletta in una lista civica orientata a sinistra, ha vinto il centro destra, il sindaco candidato a presidente della provincia di Isernia con la lista di centrosinistra è stato eletto anche da consiglieri di centro destra. Meritavano un commento tali notizie? Andavano sottaciute probabilmente secondo il sindaco. Come forse va sottaciuto che la componente del partito democratico nel consiglio comunale oramai e' in netta minoranza rispetto ai consiglieri di centrodestra presenti

Le elezioni provinciali e regionali purtroppo hanno scoperto un vaso di pandora, mettendo a nudo una contraddizione dentro la maggioranza che da spazio a consiglieri iscritti a Fratelli d'Italia che durante le campagne elettorali partecipano a cene elettorali e fanno propaganda per il centrodestra. Sindaco , una domanda: non andava detto? Non e' gossip politico è realtà sotto gli occhi di tutti e purtroppo è cattiva politica. Non certo la stampa e' colpevole se accadono fatti che lasciano parte dell'elettorato interdetto.

La seconda parte delle dichiarazioni del sindaco riguardano la mancanza di notizie sulla stampa in particolare sull''analisi dell'azione amministrativa di questa giunta. Il sindaco cita a rafforzare la sua tesi i conti in ordine e i cantieri aperti ad Agnone. Ma emergono ben altri e rilevanti questioni se si approfondisce l'analisi sull'operato dell'amministrazione ad esempio: quanti posti di lavoro ha creato la sua giunta? e quante attività commerciali in quattro anni hanno abbassato le saracinesche? e se vogliamo andare oltre quanti abitanti ha perso Agnone in quattro anni del suo governo? Certo i conti in bilancio sono n ordine ma non saranno i conti in ordine a rilanciare questo territorio, parliamo come si dice in politichese di “pannicelli caldi”

Ed infine ma non meno importante, la metafora sui serpenti, non si capisce bene a chi è rivolta, ma non certo a chi scrive che ci mette la faccia e la firma. Invece gli accordi trasversali quelli si che si fanno nei meandri delle stanze segrete lontani da occhi indiscreti e come diceva Tomas Mann, “tutto è politica” anche l'azione amministrativa e' fortemente condizionata dalle scelte politiche- Le larghe intese vanno fatte solo se portano a grandi risultati per la collettività altrimenti servono solo a chi si adopera per farle.