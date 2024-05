Realizzazione del Museo archeologico di Campomarino Importo finanziamento: â‚¬ 1.778.000,00

Il Museo archeologico nascerà in Palazzo Norante che si erge nel centro storico del paese con l'obiettivo di raccogliere e valorizzare in una adeguata sede espositiva i rinvenimenti archeologici di notevole importanza giacenti nei depositi della Soprintendenza del Molise. La realizzazione del museo archeologico potrà essere effettuata mediante l'acquisto di un'ulteriore porzione di fabbricato attualmente di proprietà privata, che ha già dato la propria disponibilità alla vendita, e si concretizzerà nell'allestimento delle sale espositive, nella dotazione di servizi all'accoglienza e di tecnologie elettroniche e digitali moderne finalizzate a rendere la visita e l'esperienza museale competitiva.

Viva soddisfazione esprimono il Sen. Costanzo Della Porta e l'On. Elisabetta Lancellotta che ringraziano il Governo Meloni e, in particolare, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, ancora una volta, hanno dimostrato la vicinanza del Governo al Molise. Questo importante finanziamento, concludono i parlamentari molisani, renderà finalmente fruibile un palazzo stupendo, come Palazzo Notante, che diventerà un importante polo culturale per l'intera Regione.