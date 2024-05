"Sappiate distinguere tra seduttori ed educatori": la lezione di don Ciotti agli studenti di Agnone

Nell'Aula Magna dell'ITIS, luogo di istruzione di Agnone, si è tenuto un incontro straordinario. Don Luigi Ciotti, il sacerdote noto per la sua lotta contro tutte le forme di ingiustizia e fondatore di Libera contro le mafie, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone. L'iniziativa, di notevole rilevanza educativa e culturale, è stata organizzata dalla Diocesi di Trivento.

Gli studenti hanno avuto l'opportunità di porre numerose domande al sacerdote, e le risposte di Don Ciotti hanno lasciato un'impronta profonda. Rivolgendosi a una studentessa, ha condiviso un prezioso insegnamento: "Diffidate sempre di chi parla di voi, ma non parla con voi. Sappiate distinguere tra seduttori ed educatori. La società di oggi ha bisogno di voi. C'è bisogno di chi sappia ascoltare e capire. Essere parte non solo significa sentirsi parte, ma anche prendere coscienza delle proprie fragilità. Questo ci rende più forti e ci permette di comprendere meglio le fragilità altrui".

L'incontro è stato introdotto dalla dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone, Maria Rosaria Vecchiarelli. Numerose personalità hanno preso parte all'evento, tra cui Mons. Palumbo, vescovo della Diocesi di Trivento, il direttore della Caritas diocesana di Trivento e parroco di Castelguidone, don Alberto Conti, e i parroci di Agnone e Poggio Sannita, rispettivamente Don Onofrio e Don Paolo. Tra gli altri presenti anche il vice sindaco del comune di Agnone, Giovanni Di Nucci, e l'Assessora alle politiche sociali Enrica Sciullo.

L'incontro con Don Luigi Ciotti ha rappresentato un'occasione straordinaria per gli studenti di Agnone di confrontarsi con tematiche cruciali, ricevere preziosi insegnamenti e trovare ispirazione per un futuro in cui la giustizia e la solidarietà siano valori fondamentali.