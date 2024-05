Prefettura appello ai sindaci: Trovate scrutatori

In vista delle elezioni di giugno la Prefettura di Campobasso ha allertato i sindaci su possibili criticità relative alla mancanza dei componenti dei seggi elettorali.

"Tutte le componenti del sistema istituzionale e organizzativo della cosiddetta macchina elettorale dovranno operare al massimo livello di efficienza e tempestività", si legge nel documento inviato dal Palazzo di Governo.

In questa prospettiva, la Prefettura ricorda l'anticipo dell'apertura dei seggi previsto per le 15 di sabato 8 giugno, "situazione che, connessa alla previsione della costituzione degli uffici elettorali di sezione a partire dalle 9 della stessa giornata di sabato, potrebbe determinare criticità di tipo funzionale, principalmente legate alle ormai ricorrenti defezioni da parte dei componenti di seggio designati".

Tenendo conto di tutto questo è stata segnalata ai Municipi "la necessità di raccogliere la preventiva disponibilità dei propri elettori, sebbene non iscritti nell'Albo degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di componente di seggio, comprese quelle di presidente, in tutti i casi di improvvisa vacanza di quelli originariamente nominati presso gli uffici sezionali".