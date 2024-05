La “Settimana Rosa” dedicata alle donne, alle madri e alle future genitrici, continua

La “Settimana Rosa” dedicata alle donne, alle madri e alle future genitrici, lanciata in occasione della Festa della Mamma, sta riscuotendo grande successo e per questo, l’ASReM ha deciso di ampliare l’offerta con nuovi ed importanti appuntamenti.

Grazie alla disponibilità di numerosi professionisti dell’Azienda Sanitaria regionale molisana, sono state promosse ulteriori iniziative.

Venerdì 10 maggio

Esami mammografici - P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso

La mammografia è un esame fondamentale per la prevenzione del tumore della mammella. È in grado di rilevare la presenza di lesioni mammarie tra cui quelle di origine tumorale che si presentano sotto forma di opacità nodulari a margini irregolari, micro-calcificazioni polimorfe, oppure aree di distorsione strutturale.

Dalle ore 8,20 alle ore 13:40, per le donne dai 45 ai 49 anni, esami mammografici presso l’Unità Operativa di Radiodiagnostica del P.O. Cardarelli di Campobasso.

Per info e prenotazioni contattare, giovedì 09.05.2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il call center al numero 0875/752626

Conferenza stampa “Shaken Baby Syndrome” - Consultorio di Campobasso

La sindrome del bambino scosso è una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, rappresentando la prima causa di morte per abuso. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita con una maggiore frequenza nei primi sei mesi.

Tale forma di maltrattamento consiste nel violento scuotimento del bambino con possibile trauma cerebrale e conseguenti complicanze neurologiche. Di tutto questo, dei fattori di rischio e della prevenzione del fenomeno se ne parlerà nella conferenza stampa, volta a sensibilizzare sulla tematica genitori e caregiver, che si terrà alle ore 10.30 al Consultorio di Campobasso

Conferenza stampa sulla ‘Agenda della Gravidanza’ - Consultorio di Campobasso

A disposizione delle future mamme uno strumento per documentare, registrare informazioni e illustrare il percorso della gravidanza. Un ‘diario’ per promuovere la salute della donna e del bambino, ma anche per fornire una adeguata assistenza durante tutte le fase della gestazione.

Alle ore 11.00, al Consultorio di Campobasso, una conferenza stampa che illustrerà i dettagli dell’Agenda della Gravidanza.

Convegno regionale AIOM MOLISE “La Breast Unit del Molise e i nuovi trattamenti nel tumore della mammella” – Hotel San Giorgio, Campobasso

Due giornate di approfondimento per parlare dei nuovi trattamenti nel tumore della mammella con esperti in diverse discipline. Appuntamento, venerdì 10 maggio 2024 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato 11 maggio 2024 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 all’Hotel San Giorgio di Campobasso

Sabato 11 maggio

Convegno regionale AIOM MOLISE “La Breast Unit del Molise e i nuovi trattamenti nel tumore della mammella” – Hotel San Giorgio, Campobasso

Lavori dalle ore 9.00 alle ore 13.30 all’Hotel San Giorgio di Campobasso

Lunedì 13 maggio

Screening per diagnosi precoce del diabete mellito e dell’obesità

L’iniziativa rivolta alle mamme prevederà un approccio multidisciplinare:

Prelievo a digiuno per glicemia ed emoglobina

Valutazione antropometrica e della composizione corporea mediante impedenziometria

Valutazione dietologica

Valutazione endocrinologica conclusiv

Appuntamento ore 7.30 presso la S.C. Endocrinologia-Diabetologia- M. Metaboliche del P.O. Cardarelli di Campobasso

Per info e prenotazioni contattare, giovedì 09.05.2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il call center al numero 0875/752626

Conferenza stampa “Vaccinazioni in età fertile e in gravidanza” – sede ASReM

Il Dipartimento Unico di Prevenzione promuove le prestazioni vaccinali raccomandate per le donne, per chi è già madre o è pronta a diventarlo. Saranno illustrate le tipologie di somministrazioni da effettuare e sarà indicato il periodo in cui sottoporsi a tale procedure. Incontro alle ore 10.00 presso la sede ASReM di Campobasso

Martedì 14 maggio

Conferenza stampa “Partoanalgesia: focus sul parto indolore” e successivo ingresso in sala operatoria – Blocco operatorio – P.O. Cardarelli di Campobasso

Cos’è il partoanalgesia? In cosa consiste? Tutti i dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 presso il Blocco Operatorio del P.O. ‘Cardarelli’ di Campobasso. I partecipanti visiteranno successivamente le sale operatorie.