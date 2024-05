Incontro strategico a Palazzo Vitale: Presidente Roberti accelera la programmazione del POR Molise FESR FSE 2021-2027

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, questa mattina, mercoledì 8 maggio 2024, ha aperto i lavori, nella Sala Giunta di Palazzo Vitale, dell'incontro tenutosi con i rappresentanti dei Comuni capofila delle sei Aree Interne e delle due Aree Urbane per la definizione delle strategie territoriali nel Programma Regionale Molise FESR FSE 2021-2027.

Durante l'incontro a cui hanno partecipato l'assessore Michele Iorio, la Struttura della Programmazione Regionale e il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici, è stato fatto il punto della situazione sulle Strategie Territoriali previste dal POR Molise FESR FSE 2021-2027.

"È stato un incontro finalizzato a velocizzare l'iter progettuale, che ha fatto seguito ad altri appuntamenti e sulla base dell'ottimo livello di soddisfazione espresso dagli organi comunitari sullo stato dell'arte della nostra programmazione rispetto alle iniziative indirizzate al sostegno dei percorsi di sviluppo e benessere di territori specifici avviate dalla Regione in questi mesi – il commento del Presidente Francesco Roberti – È stato un modo per restare costantemente e in maniera concreta vicini, grazie alla Struttura regionale e all'assistenza tecnica, ai Comuni capofila e ai Comuni di ogni Area Interna e Urbana per definire al meglio le strategie della programmazione, che devono essere coerenti con gli atti di indirizzo regionali, nazionali e comunitari".

"Abbiamo registrato una grande sintonia di intenti e una rinnovata coesione nei confronti della Regione Molise, sia da parte dei Comuni che degli altri stakeholders – ha concluso Roberti – Questo grazie all'operosità e disponibilità delle strutture preposte, che ringrazio per il lavoro portato avanti, finalizzato a permettere al territorio di sfruttare le grandi occasioni della programmazione regionale FESR FSE 2021-2027".