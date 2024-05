Cooperativa S.E.L.F. di Agnone: VersatilitÃ  e solidarietÃ  nei Servizi di Pulizia, Turismo e Assistenza all'Infanzia

"

Ad Agnone, è emerso di recente un servizio comunitario: la Cooperativa S.E.L.F. Con un forte contingente di soci, questa cooperativa appena costituita promette di diventare un pilastro nella vita della comunità locale.

Guidata dalla presidente Liliana Pannunzio e dal vicepresidente Saverio La Gamba, la S.E.L.F. offre una vasta gamma di servizi che abbracciano il turismo, l'assistenza all'infanzia e il supporto al terzo settore, inclusi i servizi di pulizia. La loro missione è chiara: fornire sostegno tangibile e di alta qualità in tutti e tre i settori, accogliendo chiunque abbia bisogno di aiuto.

Tra i loro servizi di pulizia, la cooperativa si distingue per la sua flessibilità, offrendo sia pulizie straordinarie, su base occasionale, che pulizie ordinarie. Il loro team di operatori, regolarmente assunti e assicurati, arriva preparato e determinato a pulire in profondità ogni angolo. Con personale altamente qualificato e professionalmente formato, la S.E.L.F. garantisce un servizio impeccabile a prezzi accessibili.

In un momento in cui la solidarietà e il supporto comunitario sono più importanti che mai, la Cooperativa S.E.L.F. si erge come un faro di speranza e assistenza per la comunità di Agnone e oltre.

Email: coopselfagnone@libero.it