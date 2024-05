Unimol ospita i Campionati nazionali universitari

ll Molise si appresta a diventare capitale nazionale dello sport universitario.

Dal 18 al 26 maggio l'Unimol ospiterà per la terza volta (2010 e 2018) i Campionati nazionali universitari (Cnu) affidati dalla Federazione italiana sport universitario (Federcusi) all'Ateneo molisano e al Centro universitario sportivo (Cus Molise).

Saranno oltre cinquemila, tra atleti, tecnici e dirigenti quelli che arriveranno in regione per confrontarsi in diverse discipline sportive.

I Cnu rappresentano il più importante evento sportivo nazionale rivolto al mondo universitario ed è la massima espressione agonistica dello sport accademico che vede il coinvolgimento di tutti i Cus italiani. Si tratta, infatti, di una competizione che mette a confronto i migliori atleti universitari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni nelle discipline sportive ufficiali, ma anche in alcune specialità proposte dal Comitato organizzatore.