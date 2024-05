Festa Regionale dello Sport Scolastico: non solo sport ma divertimento e socialitÃ , interazione ed integrazione

Una mattinata, quella di oggi, di sport, di interazione ed integrazione, di divertimento e socialità, in Piazza Monumento a Termoli. La III^ edizione della Festa Regionale dello Sport Scolastico ha riscosso un gran successo! Purtroppo, per motivi di salute, il presidente della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla, Francesco Bonanno, non ha potuto partecipare all'evento. Proprio il Calcio Balilla è stata una tra le discipline protagoniste della giornata. Diverse le squadre, ciascuna in rappresentanza di un Istituto scolastico e composta da uno studente con disabilità, che hanno cercato di conquistare il gradino più alto del podio. E dopo appassionante sfide a primeggiare è stata la scuola "Petrone" di Campobasso, seguita dalla D'Ovidio sempre del capoluogo di regione. Terzo posto, invece, per l'Achille Pace di Termoli.

Momenti coinvolgenti pure per il CIP Molise che ha seguito da vicino, con i tecnici Mariella Procaccini e Roberto Simiele tutte le attività.

"Questi – ha commentato il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – sono momenti che ci scaldano il cuore, che ci ricordano l'importanza di praticare sport e di relazionarsi. Ai vincitori le mie congratulazioni".

Il progetto è stato promosso dall'USR Molise, dal Comitato E-Sports Italia, in stretta collaborazione con il CIP Molise e la FPICB