17 Maggio, giornata mondiale Omotransfobia. Bandiera Rainbow a Campobasso, Isernia e Ripabottoni

17 maggio 2024 – A livello internazionale si celebra la 34° Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Fu proprio il 17 maggio 1990 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) cancellò l'omosessualità dal registro delle malattie in mentale



"Anche il Molise celebra la Giornata del 17 maggio con i Comuni di Campobasso, Isernia e Ripabottoni che espongono oggi la bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBT+. In questi anni – dichiara Luce Visco, Presidente di Arcigay Molise – siamo riusciti, grazie a fondi specifici e tramite il supporto del Comune di Campobasso, della Cooperativa il Geco e di Arcigay Molise, ad aprire il centro Molise LGBT, specifico per le discriminazioni rivolte alle persone LGBT+. Un centro polivalente aperto cinque giorni a settimana, con doppia sede a Isernia e a Campobasso, , come riportato sul sito molise.lgbt. Ciò ha permesso, dopo anni di difficoltà, di dare un aiuto concreto alle vittime."



-Arcigay Molise