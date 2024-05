ODG MOLISE: Solidarietà al giornalista Francesco Bottone: danneggiata la sua auto a Campitello Matese

Il consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Molise esprime solidarietà nei confronti del collega (e presidente del Collegio dei revisori dei conti), Francesco Bottone: lunedì mattina, a Campitello Matese, la sua auto è stata danneggiata.

Dalle immagini di una webcam (che presumibilmente adesso saranno analizzate dagli inquirenti) installata sul posto si vede chiaramente un uomo che si avvicina all’auto del professionista.

Non si conoscono i motivi che hanno fatto scattare il vile atto, fatto sta che il giornalista, al ritorno da una lunga escursione, ha trovato uno pneumatico completamente a terra e con una lesione compatibile con l’azione di uno “strumento a punta”.

Bottone presumibilmente sarà stato scambiato per un cercatore di funghi, oppure ad attirare le attenzioni sarà stata la vetrofania dell’Ordine dei giornalisti del Molise o ancora il logo di una piccola azienda apistica di produzione di miele.

«Al collega la nostra piena solidarietà. Non sappiamo quali siano i motivi del gesto e se ci sia attinenza o meno con la professione giornalistica ma in ogni caso ci piace ricordare che la libertà di informazione è un patrimonio da tutelare perché costituisce l’essenza della democrazia e l’Ordine dei giornalisti del Molise è presente quotidianamente per rafforzare la tutela di quanti, ogni giorno, sono impegnati per garantire il diritto all’informazione».

Campobasso 16 maggio 2024