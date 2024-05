Seduta di insediamento della commissione di Parità e Pari Opportunità della regione Molise, Giusi di Lalla eletta presidente, vice presidenti De Lisi e D'Apice

Si è insediata nel pomeriggio di Giovedì 16 maggio, presso l’Aula Consiliare di Palazzo d’Aimmo, la nuova Commissione regionale per la Parità e le Pari Opportunità, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante.

La Commissione ha provveduto ad eleggere l’avvocato Giusi Di Lalla, con 10 voti favorevoli ed 1 contrario, quale nuovo Presidente dell’organismo di parità e pari opportunità regionale a norma dell’art. 5 della legge regionale 23 del 13 aprile 2000.

“Sono onorata – ha dichiarato la neo Presidente eletta – di essere stata scelta quale Presidente della Commissione e sono ancor più entusiasta di intraprendere questo percorso assieme ad un team di alto profilo, sia professionale che umano”. Ha poi aggiunto “Nel particolare momento storico che stiamo vivendo, credo che siano quanto mai rilevanti, in ogni ambito, i temi abbracciati dalla Commissione. Per questo, faremo del nostro meglio per fornire un apporto concreto alle Istituzioni e soprattutto alle cittadine e ai cittadini.”

Nel corso della seduta sono stati altresì eletti i due vice Presidenti, rispettivamente la dott.ssa Benedetta De Lisi (con 10 voti favorevoli e 1 contario), già componente della Commissione uscente, e il dottor Mario D’Apice (con 8 voti favorevoli e 3 contrari).

Il Presidente Pallante, dopo aver proclamato i risultati, nel ringraziare tutti i partecipanti per la presenza, ha augurato, anche a nome di tutta l’Assemblea legislativa regionale, alla neo Presidente Di Lalla e ai due Vice Presidenti, De Lisi e D’Apice, nonchè a tutta la Commissione, un buon e proficuo lavoro.