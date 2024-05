Ferdinando Pagnotta, un uomo di sensibilitÃ  e gentilezza, volato in cielo. Il saluto degli amici del quartiere

La notizia della dipartita di Ferdinando Pagnotta ha scosso profondamente la comunità agnonese. Un uomo di sensibilità e gentilezza, Ferdinando ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che lo conoscevano.

La sua morte improvvisa ha lasciato nello sconforto la sua amata compagna di vita, Maria Rosaria Misischia con il figlio William, tutti i familiari. La sua scomparsa lascia gli amici del quartiere di Piazza Giovanni Paolo II affranti dal dolore.

Ferdinando era più di un semplice vicino di casa: era un punto di riferimento, un confidente, un amico sempre disponibile ad ascoltare e a tendere una mano quando necessario. La sua sensibilità e la sua gentilezza erano contagiose, e la sua assenza lascerà un vuoto difficile da colmare.

In questo momento di lutto, gli amici del quartiere si stringono intorno a Maria Rosaria, ai familiari di Ferdinando, offrendo il proprio sostegno e l'affetto necessario per affrontare questa perdita. La Piazza Giovanni Paolo non sarà più le stessa senza la presenza di Ferdinando, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Addio, Ferdinando. Che il tuo spirito gentile e sensibile trovi pace nel cielo, mentre noi continueremo a ricordarti con affetto e gratitudine.