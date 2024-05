Grande Emozione ad Arpaia (BN): Il Guerriero Sannita di Pietrabbondante rivive in un Murales

Sabato pomeriggio, la comunità di Arpaia, in provincia di Benevento, ha vissuto un evento straordinario e carico di emozioni. I rappresentanti della comunità di Pietrabbondante con il sindaco Antonio Di Pasquo sono stati accolti con caloroso affetto, per partecipare all'inaugurazione di un murales spettacolare in uno degli angoli più suggestivi di Arpaia.

L'opera d'arte raffigura il Guerriero Sannita, fiero ambasciatore di questa terra, che ora incanta tutti con la sua maestosa immagine. L'emozione era palpabile tra i presenti, che ammiravano con partecipazione il murales, suscitando un forte desiderio di visitare questo luogo unico.

Pietrabbondante, con la sua splendida realtà, continua a essere ammirata da tutti, rafforzando il legame tra arte e comunità.