Amara sorpresa per "La Masseria" di Agnone: Atto vandalico sul Corso

Agnone, 21 maggio 2024 – Amara sorpresa questa mattina per la titolare dell'attività commerciale “La Masseria”, situata in pieno centro in via Matteotti ad Agnone. Come da consuetudine primaverile, i negozi della città abbelliscono il corso con vasi di fiori, creando un'atmosfera colorata e accogliente per residenti e turisti.

Quest'anno, come di consueto, la titolare de La Masseria aveva posizionato delle piante fiorite, legando un vaso con delle corde ad un albero situato proprio davanti al suo negozio. Tuttavia, questa mattina, si è trovata di fronte a una spiacevole sorpresa: il vaso era ancora appeso, ma la pianta fiorita era stata estirpata, lasciando solo terra e corde penzoloni.

"È stato un colpo al cuore vedere il vaso vuoto", ha dichiarato la titolare "Non è tanto il valore economico della pianta, che costa solo pochi euro, quanto il gesto in sé che è inaccettabile. È un atto vandalico che colpisce la comunità e il nostro impegno nel rendere più bello il nostro paese".

Questo episodio ha suscitato indignazione tra i commercianti locali e i cittadini, che vedono in questo gesto un'offesa al lavoro collettivo volto a migliorare l'estetica del centro storico. "Abbiamo tutti bisogno di più rispetto per i beni comuni e per il lavoro degli altri", ha commentato un altro negoziante della zona.

Le autorità locali sono state informate dell'accaduto e si stanno impegnando per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla titolare de La Masseria, esprimendo solidarietà e proponendo di aiutare a ripiantare nuovi fiori per ridare vita al corso.

Questo incidente solleva nuovamente la questione della sicurezza e della sorveglianza nelle aree pubbliche, con molti residenti che chiedono un maggiore controllo per prevenire ulteriori atti di vandalismo.

Nonostante l'amarezza del momento, la titolare de La Masseria non si lascia scoraggiare: "Continuerò a contribuire a rendere più bello il nostro paese, perché credo fermamente che l'estetica e la cura del nostro ambiente siano un riflesso della nostra comunità".