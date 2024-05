Forum PA 2024: Dina Chirico, molisana, trionfa nella Prima Edizione delle Olimpiadi Syllabus

Oggi, a Roma, durante l'apertura del Forum PA 2024, si è tenuta la finale della prima edizione delle Olimpiadi Syllabus, un'iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica per promuovere la formazione e la crescita culturale dei dipendenti pubblici. I dodici finalisti, selezionati per i migliori risultati ottenuti sulla piattaforma Syllabus entro il 30 aprile 2024, si sono sfidati in un quiz a risposta multipla, culminando in una finale tra i tre migliori.

Alla presenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, Dina Chirico ha vinto il trofeo e un'opportunità di formazione del valore di 3.000 euro presso prestigiose università italiane. Maria Stefania Schettino e Sabrina Marchetto hanno ottenuto il secondo e terzo posto. Le rispettive amministrazioni dei finalisti hanno ricevuto riconoscimenti per il supporto dato ai loro dipendenti. Dina Chirico molisana di Campobasso, ha portato in alto il nome del Molise, del suo ente, la Camera di Commercio, ma soprattutto il suo nome. Il Ministro Zangrillo si è complimentato per la sua bravura e professionalità. "Sei un orgoglio Dina" scrivono gli abitanti di Vastogirardi dove la vincitrice con il marito, di origini vastesi, sono molto conosciuti

Il progetto Syllabus, finanziato da Next Generation EU, offre un portale di formazione continua per i dipendenti pubblici, mirato a colmare le competenze digitali e trasversali, promuovendo una gestione delle risorse umane più efficace e qualificata nelle amministrazioni pubbliche. Circa 7.500 amministrazioni hanno aderito al programma, evidenziando una forte domanda di formazione e sviluppo delle competenze.