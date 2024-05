Un bellissimo esemplare di Cervo di circa 3 quintali è caduto da una

scarpata, cadendo su un piccola rimessa nel comune di Cerro al Volturno

(IS). Per recuperarlo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di

Isernia che hanno adagiato i resti dell'animale a terra, tramite la Autogru

in dotazione, per un esame macroscopico da parte del veterinario dell'ASREM

e poi a cura dei Carabinieri Forestali di Forlì del Sannio la carcassa

dell'animale è stata condotta all'istituto zooprofilattico.