Elezioni europee: Incontro con i candidati del Partito Democratico: Sandro Ruotolo (in collegamento video), Jasmine Cristallo ed Annamaria Becci

"Il prossimo 8 e 9 giugno si terranno le elezioni per rinnovare i membri del Parlamento Europeo.

Si tratta di un appuntamento importante per le cittadine e i cittadini di tutti gli Stati europei, chiamati non solo a scegliere i propri rappresentanti, ma a contribuire ai grandi dibattiti locali e globali che proprio in Europa prendono vita.

Dai grandi temi dei conflitti che scuotono il nostro Mondo, delle politiche di accoglienza e integrazione, fino ai nostri temi locali di diritti come quello imprescindibile della salute.

Abbiamo bisogno di più o di meno Europa?

Sicuramente abbiamo bisogno di un’Europa che sia ancora più Prossima, che si faccia carico di garantire pari diritti e possibilità a tutti i suoi cittadini, che sia consapevole delle fragilità di cui è composta e pronta a trasformarle in punti di forza.



Il circolo PD “Libero Serafini” di Agnone organizza, per sabato 25 maggio ore 16:30 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, un incontro con i candidati e le candidate del Partito Democratico al Parlamento Europeo nella circoscrizione Sud.

Saranno presenti Sandro Ruotolo (in collegamento video), Jasmine Cristallo ed Annamaria Becci, tutti per la circoscrizione sud.

Sandro Ruotolo, conosciuto per il suo incessante impegno nella lotta alla criminalità organizzata, tanto da vivere sotto scorta per le minacce ricevute, ha deciso di spendere le sue energie e le sue competenze per portare avanti le battaglie del PD e della sinistra, in generale, dinanzi alle istituzioni europee.

Con questa candidatura dimostra, ancora una volta, di non tirarsi indietro di fronte alle sfide che, se condotte con la serietà ed onestà che lo caratterizzano, possono ridare speranza alla nostra nazione ed all’Unione Europea.

Jasmine Cristallo, da sempre impegnata a difesa dello sviluppo del Sud, è stata portavoce nazionale del movimento 6000 sardine e ideatrice della protesta denominata “la rivolta dei balconi” nata per prendere le distanze dalle politiche del Ministro Salvini.

Dopo una lunga esperienza nell’attivismo, ha deciso di aderire al Partito democratico e di candidarsi al Parlamento Europeo per portare le battaglie sulla coesione territoriale e sui diritti delle periferie in Europa.

Annamaria Becci, esponente molisana, da tempo milita nel PD spendendosi per i diritti civili e sociali e per le battaglie ambientali e sanitarie che coinvolgono il suo territorio, Guglionesi e tutta la regione Molise. Da poco segretaria di Circolo, anche lei con coraggio e determinazione ha deciso di candidarsi e di non tirarsi indietro di fronte alla sfida dell’8 e 9 giugno per non far mancare la voce del Molise in questa importante tornata elettorale.

Per un’Europa Prossima, capace di accogliere le sfide del presente, invitiamo la cittadinanza a partecipare, per esprimere le problematiche e le esigenze di una comunità che vive nelle aree interne cosicché possano essere portate all’attenzione della politica comunitaria con più convinzione, con più forza.

Sarà, dunque, l’occasione, anche e soprattutto per piccole realtà come la nostra, di essere rappresentati nell’Europa Prossima."

Il Circolo PD “Libero Serafini” di Agnone