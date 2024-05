Progetto PROSKILLS4FUTURE: 600 Euro per i Giovani Inoccupati dei 12 Comuni dell'Ambito di Agnone, Aperte le Iscrizioni

Sono stati riaperti i termini per partecipare al progetto “PROSKILLS4FUTURE”, un'iniziativa volta a supportare i giovani che non studiano e non lavorano, residenti nel Comune di Agnone e nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone che comprende 12 Comuni: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi. Il progetto offre percorsi formativi e di orientamento per avviare un'attività imprenditoriale, fare esperienza in azienda e promuovere l'imprenditorialità giovanile.

Obiettivi del Progetto

Il progetto “PROSKILLS4FUTURE” è pensato per intercettare il fenomeno dei Neet (giovani non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione) attraverso una mappatura del territorio. L'obiettivo è sviluppare servizi volti all'orientamento e alla valorizzazione personale e professionale, nonché alla nascita di iniziative imprenditoriali giovanili.

Vantaggi per i Partecipanti

Gratuità: Tutte le attività del progetto sono completamente gratuite.

Benefit Economico: Ogni partecipante riceverà un contributo di 600,00 euro (a condizione di una frequenza effettiva pari almeno all’80% del monte ore del previsto percorso formativo); – 1200,00 € in presenza di avvio dell’attività imprenditoriale e/o lavoro autonomo-

Percorsi di Formazione Diversificati: Due modalità di partecipazione sono disponibili per rispondere meglio alle diverse esigenze e aspirazioni dei giovani.

Modalità di Partecipazione

Percorso Formativo per l'Autoimprenditorialità: Questo percorso offre una formazione specifica per sviluppare competenze imprenditoriali, ideale per chi desidera avviare una propria attività.

Percorso Formativo con Esperienza in Azienda: Questo percorso combina la formazione teorica con un’esperienza pratica in azienda, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze direttamente sul campo.

Chi può Partecipare?

Il progetto è rivolto a 20 giovani, di età compresa tra 18 e 35 anni, che non studiano e non lavorano, con un titolo di studio basso e/o debole. I residenti del Comune di Agnone e dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone sono invitati a candidarsi. La durata complessiva del progetto è di 15 mesi.Non perdere questa occasione unica per costruire il tuo futuro professionale e imprenditorialità-

Come Presentare Domanda?

Avviso: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/A/avviso-neet.PDF

Riapertura termini del bando: https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/N/neet-riapertura-iscrizioni.PDF

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 3 giugno 2024.

l'avviso pubblico è reperibile presso:

Ufficio Politiche Sociali del Comune di Agnone sito in Agnone in Via Verdi, n. 9 – 86081

Agnone (IS);

Gli Uffici dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone siti in Piazza Dante Alighieri 51- 86081

Agnone (IS);

Sul sito internet del Comune di Agnone: www.comune.agnone.is.it e sul sito internet dell’Ambito

Territoriale Sociale di Agnone (IS): www.ambitoagnone.it;