Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, attesi in 140mila

"Il Napoli porta sempre grande movimento e interesse.

La delusione sul campo non inciderà sull'indotto turistico ed economico.

In Alto Sangro ci aspettiamo le stesse presenze dello scorso anno". A dirlo all'ANSA è Giovanni Dell'Armi, albergatore che gestisce alcune strutture ricettive a Castel di Sangro (L'Aquila), città in fermento per il ritorno del Napoli Calcio, che sarà in ritiro dal 28 luglio al 2 agosto, quest'anno senza trofei, ma con lo stesso entusiasmo. In città sono attese 140mila persone, in linea con il dato registrato nell'estate 2023. L'effetto Napoli si vedrà non solo sulle presenze negli alberghi, ma anche sull'occupazione. Gli operatori, infatti, in vista dell'estate, stanno reclutando forza lavoro.

"Lo scorso anno abbiamo avuto un dieci per cento in più di assunzioni negli alberghi. Anche quest'anno ci attestiamo su questa soglia" continua Dell'Armi. Si dice fiducioso anche Dario Colecchi di Federturismo, secondo il quale "il Napoli è diventato un culto per l'Alto Sangro e le prenotazioni sono già buone".

Lo scorso anno con il Napoli campione si erano registrate oltre 100mila presenze e 7500 accessi allo stadio 'Patini' solo per gli allenamenti. Diecimila tifosi al giorno si erano riversati nel capoluogo sangrino per strappare un selfie con i partenopei. Il ritiro estivo aveva portato un incremento del 30 per cento sul mercato immobiliare e assunzioni negli alberghi in risalita del 10 per cento rispetto all'anno precedente.