Grave Incidente Agricolo a Lupara: 78enne perde la vita sotto un trattore ribaltato

Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente agricolo ha sconvolto la tranquillità della contrada in agro del comune di Lupara, in provincia di Campobasso (CB). Un uomo di 78 anni ha perso la vita rimanendo intrappolato sotto un trattore agricolo che si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i soccorsi. Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Campobasso è arrivata sul posto con un'autogrù per eseguire le operazioni di messa in sicurezza e il successivo recupero del corpo della vittima. Insieme a loro, il personale medico del 118 di Larino ha cercato di prestare i primi soccorsi, ma purtroppo per l'anziano agricoltore non c'è stato nulla da fare.

Anche una pattuglia dei Carabinieri di Lucito è intervenuta per eseguire i rilievi necessari e raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. tragedia.