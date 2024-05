EnergyTime Spike Devils Campobasso Conquista la Serie A3

DOMOTEK REGGIO CALABRIA 1 - ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

(23/25, 26/28, 25/17, 25/27)

Arbitri: Paris e De Orchi (Frosinone)

Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso hanno raggiunto un traguardo storico: la promozione in Serie A3, imponendosi in trasferta contro la Domotek Reggio Calabria. La vittoria a Reggio Calabria segna un momento storico per la Domotek, che non aveva mai perso in casa nella sua giovane storia pallavolistica. Con questo successo, Campobasso chiude al primo posto nella terza pool della prima fase, totalizzando cinque punti, uno in più del Grottaglie, mentre Reggio Calabria resta a zero.

In un match combattuto, la squadra di coach Mariano Maniscalco ha mostrato grande determinazione. I reggini hanno lottato duramente nei primi due set, persi entrambi di misura. Nel terzo set, Reggio Calabria ha prevalso nettamente con un 25-17. Tuttavia, nel quarto set, Campobasso ha mantenuto un vantaggio di tre punti in alcuni momenti cruciali. Reggio Calabria ha avuto un set point sul 24-23, ma Campobasso ha reagito, chiudendo la partita al secondo match point grazie a Zanettin, protagonista di una prestazione eccezionale. La squadra ha brillato con Zanni alla regia, ben supportato dai laterali dall' agnonese Pacelli e Rescignano e dai centrali Minuti e Diana agnonese anche lui, mentre Marco Santucci ha offerto una costante copertura in seconda linea.

"È stata una vittoria piena," ha commentato il tecnico Mariano Maniscalco. "Reggio ha giocato fino all'ultimo senza arrendersi. Laganà ha disputato probabilmente la sua miglior partita stagionale." Maniscalco ha elogiato i suoi giocatori per l'impresa straordinaria, sottolineando come in meno di due mesi abbiano portato a casa sia la Coppa Italia che il campionato, in un contesto dove il volley maschile non aveva mai raggiunto tali altezze. Il successo nella Final Four ha dato ulteriore motivazione a un gruppo che non ha mai smesso di lottare, nonostante fosse composto da molti giocatori alla prima esperienza a questi livelli.

Ora, per i campobassani, si apre l'avventura in Serie A3. "Ci godiamo il weekend e poi inizieremo a programmare il torneo, che richiederà molta attenzione su vari aspetti," ha detto Maniscalco, dedicando il successo a tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso.