Bellissima domenica per la parrocchia di S. Vittoria - Poggio Sannita: celebrazione della Cresima di 17 ragazze e ragazzi

Bellissima domenica per la parrocchia di S. Vittoria - Poggio Sannita, in festa per la celebrazione della Cresima di 17 ragazze e ragazzi del posto (di cui all'elenco allegato) opportunamente preparati nel relativo percorso di formazione, dal parroco di Poggio, don Paolo Del Papa. Il rito officiato dal Vescovo di Trivento mons. Claudio Palumbo ha visto una straordinaria partecipazione di fedeli e si è concluso con la foto di rito di cresimandi, prelato e parroco.

La giornata è stata arricchita da un momento conviviale unico per le 17 famiglie, che ha incontrato anche l'apprezzamento del Vescovo come ulteriore momento di comunione e unità della comunità poggese nel suo insieme. Ai ragazzi ed ai padrini, tutti elegantissimi ed emozionati, gli auguri di cuore di genitori e famiglie.

CRESIME 2024

1. Riccardo Amicone

2. Sara Antinucci

3. Chiara Bartolomeo

4. Marco Bartolomeo

5. Nicolò Battista

6. Noemi Di Frangia

7. Sophia Di Frangia

8. Dominik Di Pasqua

9. Giulia Di Pinto

10. Klaudia Labate

11. Mario Mancini

12. Karol Palomba

13. Marialuisa Palomba

14. Matteo Palomba

15. Alessandro Paoletta

16. Marika Porrone

17. Renata Porrone