La Corte Costituzionale ripristina il diritto alla RIA(Maggiorazione della Retribuzione individuale di anzianitÃ )

La sentenza della Corte Costituzionale n.4 del 11 gennaio 2024 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art.51, comma 3 della legge n. 388/2000 che aveva bloccato retroattivamente il riconoscimento della maggiorazione economica stipendiale della RIA (retribuzione individuale di anzianità). Hanno diritto al ricalcolo i dipendenti in servizio negli anni 1991/1993 che avevano maturato un’anzianità di 5, 10 o 20 anni di servizio utile con differenze a seconda del comparto: ✔ Enti economici ✔ Ministeriali, ✔ Università, ✔ ex aziende di Stato a ordinamento autonomo (Poste, FF.SS) I lavoratori interessati potranno contattare la propria categoria sindacale di appartenenza, mentre i pensionati che hanno diritto al ricalcolo della pensione possono rivolgersi alla nostra struttura sindacale per fare le richieste necessarie e interrompere la prescrizione. Campobasso, 24 maggio 2024