Scoperte artistiche sorprendenti durante i restauri della chiesa di Santa Chiara ad Agnone

Durante i lavori di restauro della struttura, è venuta alla luce una porzione di solaio ligneo affrescata che in precedenza era coperta dal rivestimento in cassettoni del soffitto. È molto probabile che l’intero solaio sia affrescato, si lavorerà quindi per riportarlo interamente al suo splendore.

E non solo. Anche su altre pareti stanno tornando alla luce affreschi che saranno conservati. Si mira anche a restaurare l’antico pavimento della chiesa. I lavori sono stati avviati grazie a un accordo tra Prefettura di Isernia e Soprintendenza del Molise in ottica di valorizzazione delle bellezze artistiche. Una volta completati permetteranno al mosaico culturale agnonese di arricchirsi di un nuovo e prezioso tassello che catturerà l’attenzione di tanti appassionati.