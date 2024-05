La Panchina 'Me Too' delle Uncinettine Sannite: Un angolo di Paradiso a Pietrabbondante

Nell'incantevole paesaggio di Pietrabbondante, un nuovo simbolo di comunità e creatività ha preso vita all'ingresso del paese: la panchina "Me Too", realizzata con amore dalle abili uncinettine sannite. Decorata con cuori e dettagli intricati, questa panchina non solo offre un luogo accogliente per riposare, ma diventa anche un'opera d'arte da ammirare e un'opportunità per scattare foto indimenticabili con lo splendido sfondo di Pietrabbondante.

In questo angolo di mondo tra cielo e terra, la panchina "Me Too" diventa un punto di incontro per residenti e visitatori, un luogo dove le storie si intrecciano e le esperienze si condividono. È un simbolo di inclusione e solidarietà, riflettendo i valori di una comunità che abbraccia la diversità e celebra la creatività.