Domenica in Campo i Pulcini di Mister Patriarca per il Terzo Torneo Regionale del Settore Giovanile dell’Olympia

Domenica prossima 2 giugno si terrà l'11° Torneo "Piccole Glorie", organizzato dal settore giovanile dell’Olympia. I pulcini classe 2013-2014, allenati da mister Patriarca, scenderanno in campo per gareggiare contro sei squadre provenienti da diverse regioni.

I giovani calciatori saranno accompagnati non solo dai loro allenatori e dirigenti, ma anche da numerosi genitori.

“Sarà una giornata di sport molto interessante,” afferma Sica, il responsabile del torneo. “Sul campo delle Civitelle vedremo più di cento ragazzi vestiti con le loro divise, in uno spettacolo di colori, vivacità e allegria.”

Tutte le squadre pranzeranno nei vari ristoranti di Agnone e nel pomeriggio riprenderanno le gare per determinare la vincitrice del torneo.

“In bocca al lupo a tutte le squadre,” conclude Sica, invitando i genitori e tutti gli appassionati a venire al campo per assistere e tifare per i loro figli e per la gloriosa Olympia.