Cultura in Molise: la Regione chiede alla Provincia di Isernia di restituire 374mila euro

La Regione Molise ha revocato i finanziamenti concessi alla Provincia di Isernia per il progetto "I viaggi della cultura", un programma finanziario che risale al 2019, data delle prime anticipazioni. Nel 2022 la verifica che, nonostante le proroghe delle scadenze, i progetti presentati da via Berta non registravano avanzamenti.

Dovranno quindi essere restituiti i 374mila euro circa di fondi anticipati per la realizzazione dei quattro sotto progetti: il Museo dei Costumi del Molise, l’Osservatorio astronomico Leopoldo del Re, il Centro europeo di ricerche preistoriche e Formazione e promozione dell’offerta turistica.

La Regione Molise ha deliberato, con determina 2809 del 25 maggio scorso, la revoca dei provvedimenti con i quali aveva erogato, a titolo di anticipazione, le somme destinate a far partire i progetti per il Museo dei Costumi del Molise, l’Osservatorio astronomico, il Centro europeo di ricerche preistoriche e la formazione e promozione dell’offerta turistica.

I fondi sono quelli del Piano sviluppo e coesione, Patto per lo sviluppo, area tematica “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.

Il 16 giugno 2022 la Regione aveva anche avvisato la Provincia: revochiamo il finanziamento e recuperiamo le somme che già vi abbiamo erogato a titolo di anticipazione se non provvedete a concludere gli iter come impone la norma.

La Provincia chiede, il 3 gennaio 2023, un altro anno di proroga. Ma i progetti sono stati tutti definanziati e la Provincia ne ha ricevuto comunicazione lo scorso 10 maggio. La Provincia, ovviamente, potrà rivolgersi al Tar entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.