Arrivata la nuova TAC di ultima generazione all'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone: Un passo avanti per la sanitÃ  altomolisana

Ieri, 27 maggio, l'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone ha accolto una nuova TAC di ultima generazione, un avanzato dispositivo ad alta tecnologia. I locali dell'ospedale sono stati completamente ristrutturati e resi idonei per ospitare questo importante strumento medico, segnando un significativo miglioramento per la sanità altomolisana. L'inizio per l'esecuzione degli esami si prevede intorno alla prima settimana di giugno 2024.

L'arrivo della nuova TAC rappresenta una notizia positiva per i cittadini, promettendo diagnosi più precise e tempestive. Tuttavia, rimane aperta la questione del personale: sarà possibile reperire il numero adeguato di medici e tecnici specializzati per garantire il pieno funzionamento della TAC? La risposta a questa domanda sarà cruciale per sfruttare appieno il potenziale del nuovo macchinario e migliorare la qualità del servizio sanitario offerto.