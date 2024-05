Unimol, 170 posti per immatricolazioni 2024-2025 a Medicina

ll ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'Anno accademico 2024-2025.

Sono 170 quelli per l'Università del Molise.

Riguardano i candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia. Il provvedimento è stato emanato in attesa della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.