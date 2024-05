Ospedale San Francesco Caracciolo: Avvio Formazione personale tecnico per nuova TAC e coordinamento con Radiologi e Anestesisti

Il montaggio della nuova TAC all'Ospedale San Francesco Caracciolo è quasi terminato. Attualmente, si stanno ultimando i dettagli, con l'obiettivo di iniziare gli esami nella prima decade di giugno, come precedentemente annunciato.

Parallelamente, si sta organizzando passo dopo passo anche l'equipe dei tecnici e infermieri. La formazione dei tecnici partirà già dalla prossima settimana, e il sindaco Daniele Saia si sta adoperando per incrementare l'attuale organico presente al Caracciolo, garantendo così una pianificazione ottimale dell'organizzazione del lavoro.

Anche sul fronte medico, radiologi e anestesisti, per l'ospedale di Agnone è previsto l'arrivo di alte professionalità che molto probabilmente opereranno su piu' fronti e con l'aiuto della telemedicina. Le voci riguardanti un possibile arrivo dell'attuale dirigente di II livello dell'Unità Operativa Complessa di Radiologia del Cardarelli non trovano ancora conferma. Sarà inoltre necessario inserire nell'equipe un infermiere per supportare le procedure.

Nonostante queste incertezze, la macchina organizzativa si muove per garantire l'avvio tempestivo e sicuro delle nuove attività diagnostiche con la TAC.