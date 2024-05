Sesto Campano: studenti della III A "G. D'Annunzio" secondi al concorso nazionale "I Colori della Vita"

In prima linea contro il bullismo e il cyberbullismo, gli studenti della III A della scuola secondaria di primo grado ‘Gabriele D’Annunzio’ di Sesto Campano – appartenente all’istituto comprensivo ‘Don Giulio Testa’ – hanno conquistato il secondo posto alla 19esima edizione del concorso nazionale ‘I Colori della vita’, promosso dall’istituto scolastico onnicomprensivo di Santa Croce di Magliano. Questa mattina alle 11, presso il ‘Museo della Memoria’ di San Giuliano di Puglia, si è svolta la cerimonia di premiazione. Un traguardo meritatissimo quello conseguito dai ragazzi di Sesto Campano, che hanno lavorato con passione ed entusiasmo per realizzare un cortometraggio dal titolo “Differenziati dagli altri essendo te stesso. Non seguire la massa’. Un video con cui i giovanissimi studenti della ‘Gabriele D’Annunzio’ hanno voluto puntare su un argomento particolarmente sensibile di grande attualità, come appunto quello del bullismo, per interpretare il tema su cui verteva il concorso, ovvero “Sii tu il cambiamento, diffondi amore e farai felice te stesso e gli altri”. Grazie a un serrato lavoro di squadra tra gli studenti, che hanno rivestito il ruolo sia di autori che di attori del filmato, e alla sinergia con i docenti, che hanno supportato le attività in tutte le diverse fasi, gli studenti si sono messi alla prova e hanno raggiunto il podio.

Un plauso per tale significativo risultato arriva dall’amministrazione comunale di Sesto Campano, che si stringe con gioia intorno ai ragazzi di ritorno dalla premiazione. “Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri studenti – afferma il sindaco Eustachio Macari – non solo per il traguardo conseguito, ma anche per l’elevata sensibilità, morale e sociale, dimostrata nella scelta del tema al centro del cortometraggio realizzato per il concorso. Un segno tangibile del valore attribuito all’inclusività e al senso di comunità. Un bel messaggio, che mostra come segnali di speranza per il futuro arrivino proprio dalle nuove generazioni. Un ringraziamento speciale va inoltre ai docenti, in particolar modo alle referenti Fabiola Di Sano e Rosa Li Pizzi, che hanno guidato egregiamente gli studenti, formandoli efficacemente sia dal punto di vista didattico che umano”.

Una testimonianza, tra l’altro, del successo delle iniziative intraprese in tal senso dal Comune di Sesto Campano - che hanno visto germogliare i semi diffusi - come il convegno ‘Il Bullismo non va in vacanza’ svoltosi il 28 luglio scorso in piazza Poidomani. Evento patrocinato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, promosso dalle associazioni ‘Genitori Arcobaleno Odv Venafro’ e ‘Stop Bullismo Odv’, che aveva visto al centro di un approfondito dibattito con gli specialisti del settore i diritti dei giovani e la loro tutela. Proprio in tale occasione era stata presentata la campagna di sensibilizzazione #fermiamoilbullo.

Dott. Eustachio Macari

Sindaco di Sesto Campano