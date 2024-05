Un atto di amore: Ho adottato un gattino randagio, sottolineando l'Importanza delle adozioni"

Durante tutta la mia vita ho avuto solo un cane e un gatto. Quando non ci sono stati più, ho deciso di non avere più animali, perciò sono 40 anni che amo gli animali ma non ne possiedo.

Ieri hanno trovato una mamma gatta con due piccoli in condizioni di grande vulnerabilità. Ho allertato l'associazione Agape di Agnone, splendide volontarie che si prendono cura di questi piccoli e indifesi esseri in difficoltà. Hanno provveduto a dare ristoro a uno dei piccoli, l'altro non ce l'ha fatta, e alla mamma gatta. Tiziana, con me nella foto, una delle volontarie, oggi mi ha portato a vedere il piccolo e ho deciso di adottarlo. Ancora non sappiamo se è maschio o femmina, ha un occhio che va curato, deve essere visto da un veterinario e dovrà fare le vaccinazioni.

Di tutto questo si occuperà l'associazione e poi mi consegneranno questo piccolo esserino. Sarò in grado di accudirlo, curarlo, gestirlo? Credo di sì.

Lo terrò con me e vicino a me, sono certa che Tiziana, ormai la nostra madrina, saprà aiutarmi. Perché questa scelta dopo tanti anni? Perché, dopo le brutalità umane a cui assistiamo tutti i giorni, sono convinta che gli animali sono migliori di tanti uomini e donne, anche di quelli che si travestono da angeli ma poi ti feriscono con le parole.

Gli animali hanno un ruolo fondamentale nelle nostre vite, e le associazioni animaliste come Agape svolgono un lavoro incredibile nel proteggere e salvare gli animali in difficoltà. Le adozioni sono un atto di amore e compassione, che non solo cambia la vita dell'animale adottato, ma anche quella di chi decide di accoglierlo nella propria famiglia.