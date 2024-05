Demografia: Molise, inarrestabile fase spopolamento

Il fenomeno del continuo spopolamento del Molise non si arresta e trova ulteriori conferme nei dati pubblicati dall'Istat relativi al biennio 2022-2023.

Nel periodo preso in esame, i trasferimenti di residenza in altre regioni non sono stati riequilibrati da altrettante iscrizioni registrando così -4,4 per mille.

Nel Mezzogiorno, segni negativi anche per Basilicata (-5,7 per mille), Calabria (-5,3 per mille) e Campania (-4 per mille). In valore assoluto, la Campania è la regione da cui si parte di più (28,8% delle cancellazioni dal Mezzogiorno), seguita da Sicilia (24,1%) e Puglia (18%).

In termini relativi, rispetto alla popolazione residente, il tasso di emigratorietà più elevato si ha in Calabria (quasi nove residenti per mille emigrano verso le regioni centro-settentrionali). Tassi sopra il sette per mille si registrano per Basilicata e Molise. Dal report dell'Istituto di statistica si apprende inoltre che le principali traiettorie degli spostamenti dei molisani verso altre regioni privilegiano il Lazio (24,4%). A seguire, Emilia Romagna (21,8%) e Lombardia (20,1%).