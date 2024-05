Miranda-Armonie in Crescendo: La Performance dell'Orchestra 'Note Alte' dell'Istituto Molise Altissimo di Carovilli

MIRANDA. È divenuta ormai consuetudine per l’Istituto Molise Altissimo di Carovilli concludere l’anno scolastico con la performance dell’orchestra ‘Note Alte’, ensemble costituita da giovani frequentanti il Percorso ad indirizzo musicale presente nell’offerta formativa dell’Istituto. Anche quest’anno, la ‘tradizione’ si ripete: appuntamento fissato il 31 maggio alle 19 presso il palazzetto dello sport a Miranda. Il gruppo è espressione della peculiarità dell’Istituto stesso, avendo al suo interno studenti provenienti da molte realtà geografiche dell’Alto Molise, andando così a rappresentare per i ragazzi anche un prezioso luogo di condivisione e socializzazione. Ed è grazie al suo grande impatto educativo che l’orchestra è da sempre stimata e seguita con interesse e dedizione dalla dirigente Maria Rosaria Vecchiarelli, la quale è riuscita a far giungere tale manifestazione sino alla tredicesima edizione. I giovani studenti si esibiranno con l’intento di regalare grandi emozioni e soddisfazioni attraverso l’esecuzione di un repertorio ricco di generi musicali differenti che spazieranno dal classico al rock, dalle colonne sonore alla musica tradizionale-popolare. Ci saranno inoltre anche ospiti musicali che contribuiranno a rendere l’evento ancora più coinvolgente.