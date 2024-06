Celebrare il 2 Giugno: La Nascita della Repubblica Italiana e il Valore dell'Impegno Civico

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano, con referendum, scelse la Repubblica come forma di governo. Fu un momento di svolta, milioni di cittadini decisero di costruire un futuro basato sui valori di libertà, uguaglianza e giustizia.

Una grande affluenza alle urne per far valere il proprio pensiero; quell’anno per la prima volta in tutta Italia votarono anche le donne. Uno spirito di attaccamento ai propri ideali che ha contribuito a plasmare nei decenni successivi lo scheletro della nostra società.

Ultimamente, però, si registra un disinteresse sempre più crescente nei confronti dell’impegno civico. Sempre meno italiani vanno a votare e il partito che continua a vincere è quello dell’astensionismo. Ma tutto questo è sbagliato. Non è con la sfiducia nei confronti delle istituzioni che le cose cambiano.

Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi, non disperdiamo quella passione civica che ci è stata consegnata dai nostri nonni dopo il referendum costituzionale. In quei voti c’è il volto della democrazia che ci permette ancora oggi di essere liberi. Un invito quello all’attivismo civico che rivolgo soprattutto ai giovani. Eredi delle scelte del passato, fautori del mondo del domani

Il 2 giugno è giornata di festa. Continuiamo a onorare la nostra Costituzione.

Buona Festa della Repubblica!

Queste le dichiarazioni del sindaco di Agnone e presidente provincia di Isernia, Daniele Saia