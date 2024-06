2 Giugno 1946: A Poggio Sannita vinse la Monarchia con il voto di 752 Donne e 621 uomini

Nel 78° anniversario della Repubblica Italiana (1946/2024), vorrei condividere con voi alcuni documenti e qualche foto di quel lontano 2 giugno 1946, data dello storico referendum istituzionale per la scelta tra monarchia o repubblica. A Poggio Sannita, come in tutto il meridione d’Italia, prevalse il consenso per la monarchia che ottenne 799 voti, contro i 489 della repubblica.

Altro dato da sottolineare è il primo voto delle donne. Le poggesi accorsero in gran numero alle urne: per la precisione furono 752 le elettrici (alcune delle quali raffigurate in 3 splendide foto d'epoca) e 621 i maschi.

Ultima riflessione sul numero totale degli elettori: 1.582, oltre mille più di oggi, in un periodo storico, il primissimo dopoguerra, che già scontava un alto tasso di emigrazione.

Buona festa della Repubblica a tutti, in particolare ai Poggesi lontani dal paese, in Italia e nel

mondo.