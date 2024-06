Ufficiale: la squadra di Serie B Juve Stabia in ritiro estivo a Capracotta

Capracotta, 8 giugno 2024 - Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha annunciato oggi una notizia che segna una svolta importante per la comunità locale. Dopo anni di sforzi e dedizione, è stato confermato che la squadra della Juve Stabia, militante in Serie B, arriverà a Capracotta per il ritiro estivo.

"Abbiamo sempre creduto nella possibilità di realizzare un campo da calcio in erba naturale per ospitare i ritiri estivi delle squadre professionistiche", ha dichiarato il sindaco Paglione. "Adesso è ufficiale: grazie all’impegno costante e da tempo condiviso, tra poco più di un mese arriverà a Capracotta la squadra della Juve Stabia che disputerà il prossimo campionato di Serie B. Un’ottima opportunità e un grande onore per tutta la comunità e per il nostro campo sportivo intitolato alla memoria di Erasmo Jacovone."

Il campo sportivo intitolato a Erasmo Iacovone attaccante del grande Taranto che sfiorò la serie A, è pronto a diventare il centro delle attività sportive estive, offrendo un ambiente perfetto per la preparazione atletica della Juve Stabia. Questa occasione rappresenta non solo un evento sportivo di rilievo, ma anche un’opportunità per Capracotta di mettersi in mostra a livello nazionale, attirando appassionati di calcio e media sportivi.

Il campo di calcio di erba naturale si trova a 1400 metri sul livello del mare realizzato grazie ai fondi del programma ‘Sport e Periferie con una compartecipazione dal Comune altomolisano

I cittadini di Capracotta attendono con entusiasmo l'arrivo della squadra, sperando che questa visita possa essere solo l'inizio di una serie di collaborazioni future con altre squadre professionistiche. La presenza della Juve Stabia offrirà anche un notevole impulso all’economia locale, grazie all’afflusso di visitatori e alle attività connesse all’evento sportivo.

Con l’approssimarsi del ritiro estivo, i preparativi sono ormai in fase avanzata. La comunità si sta organizzando per accogliere al meglio gli atleti e il loro staff, garantendo loro un soggiorno piacevole e produttivo.

L'ufficializzazione del ritiro estivo della Juve Stabia a Capracotta è un traguardo che celebra la passione per lo sport e l'impegno di una comunità che non ha mai smesso di credere nei propri sogni.