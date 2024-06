Molise/Elezioni amministrative 8 e 9 giugno 2024: votanti alle ore 23.00 dell’8 giugno 2024

In relazione alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, si trasmette la comunicazione in merito ai dati inerenti il numero complessivo dei votanti riferiti ai Comuni della provincia di Campobasso chiamati al voto, nonché al Capoluogo e al Comune di Termoli, con l’indicazione della rispettiva percentuale, rilevati alle ore 23.00, di oggi, 8 giugno 2024, (all. n. 1 “Elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno 2024 - Dati rilevati alle ore 23.00 dell’8/06/2024”) Con l’occasione si acclude, altresì, lo schema dei votanti distinti per Comune (all. n. 2 “Elezioni comunali del 9 giugno 2024 - Elettori e Votanti – comunicazione di sabato ore 23.00”) relativi al medesimo orario e al medesimo giorno, tratti dal portale https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/O/ORE-23.00-VOTANTI-8-6-2024-ELEZ-COMUNALI-(1).pdf

“DAIT Servizi” del Ministero dell’Interno, attraverso l’accesso alla dedicata area riservata. I dati concernenti i votanti, riferiti alla richiamata consultazione elettorale, sono anche rinvenibili sulla Home page del sito di questa Prefettura https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/E/Elezioni-Amministrative---Votanti-ore-23---8-giugno-2024.PDF

(https://www.prefettura.it/campobasso/multidip/index.htm), in alto a destra, Sezione:

• “Comunicazione” / “ELEZIONI IN DIRETTA – EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024” - link:https://www.prefettura.it/campobasso/contenuti/Elezioni_in_diretta_europee_e_ammi nistrative_8_9_giugno_2024-19670560.htm sottosezioni: • Affluenza e risultati Amministrative 8-9-giugno 2024; • ELIGENDO – MINISTERO DELL’INTERNO (sistema integrato di diffusione dei dati elettorali del Ministero dell’Interno)

Campobasso, 8 giugno 2024