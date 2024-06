Grande Festa del Calcio Giovanile allo Stadio di Selva Piana con la partecipazione dei ragazzi dell'Olympia Agnonese

Questa mattina, dalle ore 9:30, lo stadio di Selva Piana di Campobasso ha ospitato una grande festa del calcio giovanile. All'evento hanno partecipato oltre 400 ragazzi delle categorie "Primi Calci" e "Piccoli Amici", provenienti da tutte le scuole calcio del Molise.

Anche l'Olympia Agnonese, con il suo settore giovanile, era presente con 16 ragazzi: 11 della categoria "Primi Calci" e 5 della categoria "Piccoli Amici". I giovani atleti erano guidati dal mister Patriarca, supportato da numerosi genitori che hanno voluto partecipare con entusiasmo a questa festa finale del calcio giovanile.

I nostri ragazzi, divisi in due squadre per i "Primi Calci" e una squadra per i "Piccoli Amici", hanno disputato 12 mini partite della durata di otto minuti ciascuna con i ragazzi di altre scuole calcio.

"È stato uno spettacolo bellissimo", ha affermato Sica, presente alla manifestazione. "Vedere tanti ragazzi in divise dai colori diversi invadere il campo e muoversi con tanta voglia e passione è stato emozionante."

A dare il benvenuto alle società e ai ragazzi sono stati il presidente del settore giovanile, dott. Piano, il presidente della FIGC regionale, Di Cristinzi Piero, e il coordinatore tecnico regionale dell’attività di base, prof. Di Gregorio Massimiliano. Tutti hanno espresso parole di elogio e apprezzamento per i presenti, mostrando grande soddisfazione nel vedere tanti ragazzi divertirsi con passione e allegria. Hanno esortato le società, i dirigenti e i mister a proseguire su questa strada, dando sempre il massimo per il bene e la crescita di questi giovani che saranno il futuro del mondo sportivo, politico, amministrativo e produttivo.

A fine manifestazione, i ragazzi hanno salutato tutti i genitori presenti con una gigantesca ola. La federazione ha offerto loro uno zainetto e una maglietta ricordo. Poi tutti di corsa a gustare la meritata pizza al pomodoro e mozzarella.